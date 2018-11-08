Экс-главе юстиции Монако предъявили обвинение в рамках дела Рыболовлева

8 Нояб. 17:49 2018-11-08T17:49:26+03:00

Как выяснилось, бывшего чиновника подозревают в «пассивной и активной торговле влиянием и пассивной коррупции»

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 ноября, появилась информация о том, что экс-министру юстиции Монако Филиппу Нармино предъявили обвинение в рамках дела, одним из главных фигурантов которого является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

По некоторым данным, бывшего чиновника обвинили в «пассивной и активной торговле влиянием и пассивной коррупции». Кроме того, как сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на прокуратуру Монако, Нармино также вменяют в вину нарушение тайны следствия.

Кстати, накануне стало известно, что обвинения по делу Рыболовлева предъявлены также двум родственникам экс-главы департамента юридических услуг княжества - его жене Кристине и сыну Антуану Нармино.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сам российский предприниматель был задержан в Монако в минувший вторник, 6 ноября. В тот же день в апартаментах миллиардера в Монте-Карло прошли обыски.