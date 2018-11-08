В Уфе экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании девушки-дознавателя

8 Нояб. 18:12 2018-11-08T18:13:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 ноября, следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан сообщило о том, что всем трем фигурантам дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе предъявлены обвинения. Так, трех бывших высокопоставленных полицейских обвинили в групповом изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального управления СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, скандал разгорелся после того, как в ночь на 30 октября 23-летняя девушка, работающая дознавателем, подверглась нападению со стороны трех своих коллег. Как выяснилось, ее изнасиловали прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

Вскоре после этого все трое подозреваемых были задержаны и уволены из органов. А 2 ноября Кировский районный суд Уфы заключил их под стражу.