The National Interest: Россия уничтожит США и без новейшего оружия

8 Нояб. 18:37 2018-11-08T18:37:52+03:00

По данным издания, в настоящее время Соединенные Штаты не располагают существенной защитой от баллистических ракет

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Американский журнал The National Interest объяснил, почему России не нужно новое оружие для уничтожения США. По данным издания, нашей стране достаточно лишь малой доли из имеющихся в арсенале 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования для того, чтобы «стереть Соединенные Штаты с лица Земли».

Как утверждается в статье NI, новейшее оружие России, вроде комплексов «Авангард», стало «ответом на несуществующую американскую противоракетную оборону». По сведениям авторов материала, в настоящее время США не располагают существенной защитой от баллистических ракет и только пытаются создать систему, которая сможет хотя бы сбить ракеты, запущенные «малыми державами» вроде КНДР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее The National Interest назвал российскую ПВО самой продвинутой и мощной в мире. Как тогда отмечало издание, воздушное пространство РФ является «настоящим минным полем» для противника.