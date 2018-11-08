В Госдуме рассмотрят законопроект о контроле за денежными операцими
Законопроект об усилении контроля за денежными переводами внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и членов Совета Федерации. Соответствующий законопроект появился в электронной базе Государственной думы.
Согласно тексту документа, народные избранники намерены дополнить перечень операций, которые подлежат обязательному контролю. В список войдут почтовые денежные переводы на сумму выше 100 тысяч рублей и платежи за услуги связи в размере, превышающем 50 тысяч рублей.
Известно, что контролировать данные виды финансовых операций будет Росфинмониторинг. В пояснительной записке к законопроекту указано, что такие меры будут приняты в рамках противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - сообщается в записке.