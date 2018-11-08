Назначение нового генсека ОДКБ обсудят 6 декабря в Санкт-Петербурге
Секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев сообщил, что решение о новом генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на состоявшемся в четверг, 8 ноября, саммите принято не было. Таким образом, исполнять обязанности главы ОДКБ продолжит заместитель генсека Валерий Семериков.
«Будут решать чуть позже, решение не принято, пока Семериков - исполняющий обязанности», - приводит слова Патрушева ТАСС.
Между тем чуть ранее появилась информация о том, что новым руководителем Организации Договора о коллективной безопасности может стать представитель Белоруссии, а именно глава белорусского Совбеза Станислав Зась.
Кстати, как ожидается, окончательное решение по новому генеральному секретарю ОДКБ будет принято на декабрьской встрече, которая пройдет в Санкт-Петербурге.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пост генсека ОДКБ до ноября этого года занимал Юрий Хачатуров. Однако Армения досрочно отозвала своего представителя, обвинив его в попытке свержения конституционного строя в республике в 2008 году.