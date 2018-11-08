Матч Спартак - Глазго Рейнджерс: Глушаков и Ещенко оказались в запасе на матч Лиги Европы, как и Джикия

8 Нояб. 19:44 2018-11-08T19:48:01+03:00

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В четверг, 8 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч 4 тура группового этапа Лиги Европы. Столичный "Спартак" примет на своем поле именитый шотландский "Глазго Рейнджерс". "Красно-белые" пару недель назад встречались с этой командой на ее поле в Шотландии и сыграли вничью 0:0. Сейчас - время второй игры.

Главная неожиданность - это наличие в запасе защитник Георгия Джикии. Вместе с ним на скамейке оказались Глушаков и Ещенко.

В стартовом составе "Спартака" оказались: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернанду, Еременко, Попов, Ханни, Луис Адриано.

У команды Рауля Рианчо в запасе:: Ребров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Ломовицкий, Тимофеев, Зе Луиш.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" (Москва) - "Глазго Рейнджерс" (Глазго, Шотландия). Стартовый свисток матча прозвучит в 20:55.

После первого круга в группе G турнирное положение предельно просто. "Глазго Рейнджерс" с 5 очками - второй вслед за испанским "Вильярреалом", а вот "Спартак" при 2 баллах - на последней строчке. И москвичам обязательно нужна победа в сегодняшнем поединке.