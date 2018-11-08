Матч Спартак - Глазго Рейнджерс 8 ноября 2018: Макгрегор снова появится в воротах шотландцев

8 Нояб. 19:47 2018-11-08T19:47:57+03:00

"Рейнджерс" у себя дома сыграл со "Спартаком" вничью 0:0. Фото: REUTERS

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Тренерский штаб шотландского "Глазго Рейнджерс" во главе со Стивеном Джеррардом определился с составом команды на матч 4 тура группового этапа Лиги Европы со "Спартаком". Сегодня, 8 ноября, именитый клуб с британских островов гостит в Москве на стадионе "Открытие Арена".

У "Глазго Рейнджерс" в стартовом составе - вновь в воротах, как и на игре с Шотландии, в воротах Аллан Макгрегор.

Полностью стартовый состав выглядит так: Макгрегор, Таверниер, Голдсон, Катич, Флэнаган, Кулибали, Арфилд, Эджария, Кандеяш, Миддлтон, Морелос.

В запасе же остались: Фодерингам, Уорралл, Грезда, Джек, Халлидей, Маккрори, Маккаули.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" (Москва) - "Глазго Рейнджерс" (Глазго, Шотландия). Стартовый свисток матча прозвучит в 20:55.

После первого круга в группе G турнирное положение предельно просто. "Глазго Рейнджерс" с 5 очками - второй вслед за испанским "Вильярреалом", а вот "Спартак" при 2 баллах - на последней строчке. И москвичам обязательно нужна победа в сегодняшнем поединке.