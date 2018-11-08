2018-11-08T19:32:19+03:00
В мире

Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии

На записи запечатлено, как работают правоохранители [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Появилось видео с места стрельбы в баре в КалифорнииПоявилось видео с места стрельбы в баре в КалифорнииФото: кадр с видео
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В четверг, 8 ноября, появилось видео с места стрельбы, произошедшей в американском городе Саузанд-Окс (штат Калифорния), в результате которой, по последним данным, погибли 12 человек.

На записи запечатлено, как на месте происшествия работают правоохранители. Причем на опубликованных кадрах видно, что территория вокруг бара Borderline Bar & Grill окружена машинами скорой помощи, полиции и спасателей.

В баре в Калифорнии произошла стрельба: есть раненые.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, стрельба в баре Borderline Bar & Grill произошла в ночь на четверг, 8 ноября, во время студенческой вечеринке, когда там находились несколько сотен человек. По словам очевидцев, неизвестный мужчина произвел около 30 выстрелов по толпе. В результате погибли 12 человек, в том числе местный сержант полиции. Что касается нападавшего, то он был ликвидирован в ходе спецоперации.

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