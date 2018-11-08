Комитет Госдумы поддержал перераспределение акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты

8 Нояб. 19:51 2018-11-08T19:52:17+03:00

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В четверг, 8 ноября, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении законопроект о перераспределении акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами.

В частности, этот документ предусматривает передачу регионам с 2019 года 80% акцизов на крепкий алкоголь. Между тем в настоящее время доходы от таких акцизов распределяются пополам: 50% идут в федеральный бюджет, и столько же - в региональные.

Кроме того, проект закона также устанавливает новые нормативы зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты: к 2024 году все доходы от акцизов на бензин и дизельное топливо должны будут уходить в регионы.

Как ожидается, во втором чтении законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 13 ноября.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил перераспределить доходы от акцизов на топливо в пользу региональных бюджетов.