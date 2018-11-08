Набиуллина призвала «не бояться» небольшого роста ключевой ставки

8 Нояб. 20:29 2018-11-08T20:29:06+03:00

Как отметила глава ЦБ РФ, это позволит избежать еще большего повышения в дальнейшем

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг, 8 ноября, в Госдуме, призвала «не бояться» возможного небольшого повышения ключевой ставки, в этом случае снижается вероятность ее значительного повышения в будущем.

Как заметила председатель Банка России, в настоящее время главная задача регулятора - не дать внешнему давлению сдерживать экономическое развитие нашей страны. «В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики (ДКП), как некоторое повышение ключевой ставки. Оперативная реакция ЦБ РФ ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создает условия для смягчения ДКП, по нашим оценкам, в конце 2019-2020 годах», - приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре текущего года Центробанк России впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 7,5%.