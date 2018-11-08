Рябков прокомментировал новые санкции США

8 Нояб. 22:50 2018-11-08T22:50:41+03:00

Замглавы МИД РФ заметил, что введенные ограничения настолько недейственны, что Москва даже не планирует тратить время на их анализ

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В МИД РФ прокомментировали новые санкции США против России. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заметил, что все попытки Вашингтона воздействовать на Москву с помощью подобныъ ограничений обречены на провал.

«Разумеется, попытки через этот санкционный ограничительный инструментарий воздействовать на наше твердое решение ни коем образом не поддаваться нажиму со стороны США, обречены на провал», - цитирует дипломата ТАСС.

При этом Рябков отметил, что новые санкции Вашингтона «настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути», что Москва даже не планирует тратить время на их анализ.

Также замглавы дипведомства подчеркнул, что РФ придерживается курса на нормализацию отношений с Соединенными Штатами. Однако Вашингтон пока не готов к этому, так как до сих пор «не отказывается от попыток шантажа и давления на Москву».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 8 ноября, США расширили санкции против России по Украине и Крыму.