2018-11-08T23:29:04+03:00
Умные вещи

В работе Instagram снова произошел крупный сбой

На проблемы с доступом к соцсети жалуются пользователи из США и Европы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пользователи Instagram снова сообщили о проблемах в работе сервисаПользователи Instagram снова сообщили о проблемах в работе сервисаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жители некоторых стран мира сообщили об очередном сбое в работе мобильного приложения и сайта популярной социальной сети Instagram. В основном, жалобы на проблемы с доступом и загрузкой жалуются пользователи из Соединенных Штатов и Великобритании.

По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе Instagram наблюдаются примерно с 10:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск). Жалобы поступают также из Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции, Швеции и Нидерландов.

Большинство пользователей (62%) столкнулись с неполадками в работе мобильного приложения и трудностями при загрузке новостной ленты, еще 20% не могут войти в свой аккаунт, 18% жалуются на работу сайта.

От россиян таких сообщений поступает немного, и в основном – из Москвы.

Стоит отметить, что неполадки в работе Instagram возникают довольно часто. Например, сайт kp.ru, писал о глобальном сбое в начале октября.

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