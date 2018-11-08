США продлили санкции против Ирана 40-летней давности

8 Нояб. 23:51 2018-11-09T00:10:14+03:00

Трамп в очередной раз продлил действие указа, подписанного Джимми Картером в 1979 году

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Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз продлил действие указа о санкциях против Ирана, подписанного бывшим президентом США Джимми Картером четыре десятка лет назад – в 1979 году.

Это решение американский лидер объяснил просто: «Наши отношения с Ираном еще не нормализовались».

Джимми Картер подписал указ о санкциях в 1979 году после того, как иранские студенты захватили посольство Вашингтона в Тегеране. Документ дает Соединенным Штатам широкие полномочия вводить различные ограничительные меры и регулировать торговлю с Ираном, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 5 ноября вступил в силу очередной пакет американских санкций против Ирана, в первую очередь направленных против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что Тегеран вопреки санкциям США продолжит продавать свою нефть.

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