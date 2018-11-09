Инвалидное кресло и диссертация Стивена Хокинга ушли с молотка

СЕГОДНЯ 01:26 2018-11-09T01:41:19+03:00

Инвалидное кресло, в котором британский физик и писатель Стивен Хокинг провел большую часть своей жизни Фото: REUTERS

На аукционе в Лондоне также продали награды и личные вещи ученого [фото]

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На аукционе Christie's в Лондоне продали личные вещи знаменитого британского физика-теоретика и писателя Стивена Хокинга: инвалидное кресло, в котором он провел большую часть своей жизни, докторскую диссертацию и другие работы ученого, научные награды и его черную летную куртку.

Моторизированное кресло физика ушло с молотка за 393 тысяч долларов, а экземпляр докторской диссертации Хокинга 1965 года был куплен анонимным коллекционером за 767 тысяч долларов, сообщает аукционный дом.

За диссертации ученого неизвестный покупатель отдал £585 тысяч ($765 тысяч)Фото: REUTERS

Куртка, в которой ученый появлялся в сериале «Любимые места Стивена Хокинга», продана за 52 тысячи долларов. Все вырученные деньги устроители торгов перечислят в благотворительный фонд Хокинга и в Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Черная летная куртка Стивена Хокинга ушла с молотка за £40 тысяч ($52 тысячи)Фото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, в октябре коллеги британского физика опубликовали его последний научный труд под названием «Энтропия черных дыр и мягких волос». Над этой статьей ученый работал за несколько дней до смерти.

Напомним, Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта в возрасте 76 лет. Он тихо умер у себя дома в Кембридже.

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