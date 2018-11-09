Медведев одобрил проект соглашения о таможенном сотрудничестве между Россией и Парагваем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между РФ и Парагваем о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Документ опубликован на сайте кабмина в пятницу.
Соглашение предусматривает "оказание взаимного содействия таможенными службами Сторон, обмен информацией для обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства, предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений, взимания таможенных платежей в полном объёме".
В пояснительной записке от 3 ноября 2018 года также указывается, что соглашение в случае его подписания "будет способствовать созданию благоприятных условий для развития торговли между РФ и Парагваем, сотрудничества таможенных служб в целях повышения эффективности борьбы с таможенными правонарушениями".
Проект соглашения внес Минфином РФ.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что кабминрассмотрел законопроект, разрешающий бизнесменам использовать по своему усмотрению памятники архитектуры в случае, если они их отреставрируют.