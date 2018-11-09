Дэвиду Швиммеру из сериала «Друзья» предложили сняться в фильме для взрослых

9 Нояб. 08:53 2018-11-09T15:44:53+03:00

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Поклонники сериала «Друзья» могут совсем скоро увидеть любимый фильм в другом исполнении. Известная порно-студия решила снять свой фильм по мотивам ситкома, содержание у картины, естественно, будет помечено ограничением «18+».

Актеров на роли еще не утвердили, но поиск идет активный. Начали продюсеры студии с самого главного героя. Как и в настоящих "друзьях", выбор пал на Дэвида Швиммера.

За постельную сцену ему готовы заплатить один миллион долларов.

Актер будет играть в фильме Росса Геллера, сообщает таблоид Daily Mirror, а вот кто будет его подружкой, пока вопрос. К Дженнифер Энистон производители фильмов для взрослых с подобным предложением не обращались.

Свой выбор компания объясняет тем, что «зрители давно мечтают увидеть Дэвида Швиммера на экране», порнографическая версия друзей будет пользоваться большой популярностью.

Кстати, когда сериал «Друзья» только начинал сниматься, актеры получали по 20 тысяч долларов за серию. После того, как рейтинги ситкома стремительно поползли вверх, вслед за ними поднялись и гонорары. Главные герои требовали по миллиону долларов за съемки. Всего за десять сезонов было выплачено более 100 миллионов долларов, сообщает Пятый канал.

Сайт kp.ru рассказывал, что ранее британская полиция объявила в розыск воришку, который обокрал местный ресторан. Стражи порядка из Блэкпула даже опубликовали фото преступника, который оказался как две капли воды похож на актера из телесериала «Друзья» Дэвида Швиммера.