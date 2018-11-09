В России предложили ввести новые правила техосмотра

9 Нояб. 09:02 2018-11-09T09:02:00+03:00

Индивидуальная программа создаст автомобилю "хорошую" или "плохую" историю, от которой будет зависеть частота прохождения ТО и его стоимость

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В России приступили к созданию новой системы мониторинга состояния транспортных средств, которая будет привязана к пробегу и авариям. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова.

Для техосмотра автомобилей предлагается индивидуальная программа, которая будет создаваться на основе характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге и других данных автомобиля. Это позволит собрать для машины .

Однако, как отмечает эксперт, для подобных изменений может потребоваться несколько лет в связи с тем, что сперва надлежит создать соответствующие условия, а в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей.

Ионово также сообщил, что индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных категорий автомобилей.

"Обычному автомобилю техосмотр достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», — пояснил Ионов. Ряд операторов ТО уже поддерживают такие предложения.

Ранее сайт kp.ru сообщал об изменениях правил техосмотра автомобиля в 2018 году.