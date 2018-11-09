2018-11-09T09:41:31+03:00
Общество

В России появится профессия цифрового куратора

Благодаря ей пожилые люди научатся самостоятельно платить за коммунальные услуги
Сакина НУРИЕВА
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В России появится новая профессия цифрового куратораВ России появится новая профессия цифрового куратораФото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшее время в России появится новая профессия - цифровой куратор. Официально раньше такой профессии в нашей стране не существовало.

Чем занимается цифровой куратор? Такие специалисты помогут прежде всего разобраться в области цифровой грамотности пожилым людям. Обучат пользоваться цифровыми ресурсами и электронными способами платежей за коммунальные услуги. Помогут освоить документооборот в электронном виде и многому другому.

Специалисты уже разработали профстандарт для цифровых кураторов Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения на базе ВНИИ труда, и Российским обществом "Знание", сообщает RG.RU.

В Госдуме отметили, что запрос на профессию цифрового куратора уже есть. Такие сведения появились после исследований, проводимых ВЦИОМ.

К середине декабря в стране планируют создать специализированные площадки для обучения специалистов по данной профессии. Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда России, в настоящий момент он находится на регистрации в Минюсте.

Ранее сайт kp.ru писал, какие профессии россияне считают самыми престижными.

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