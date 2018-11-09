Бывший военный рассказал о неэффективности российской ядерной "Мертвой руки"

9 Нояб. 10:18 2018-11-09T10:18:09+03:00

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Бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что в случае военного конфликта российская система автоматического ответного удара "периметр" может потерять эффективность. Об этом он рассказал в интервью газете "Звезда".

К такому мнению экс-военный пришел после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Он подтвердил, что "Периметр" функционирует и прошел модернизацию.

"Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет. Если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара", — сказал Есин.

Экс-военный считает, что России необходимо сделать упор на развитие гиперзвукового оружия, ответов на которое на Западе еще нет.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен 8 декабря 1987 года между США и Советским Союзом. Глава Белого дома объявил, что Россия якобы нарушает соглашение, из-за чего в США посчитали правильным разорвать соглашение.