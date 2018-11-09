9 Нояб. 10:34 2018-11-09T10:34:36+03:00

В Москве ограбили пенсионера на 20 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В московском районе Выхино-Жулебино неизвестные напали на пенсионера и отобрали у него сумку с 20 миллионами рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером 8 ноября у подъезда многоквартирного жилого дома на Рязанском проспекте. Известно, что грабители напали на мужчину 1956 года рождения с монтировкой, после чего украли у него сумку, в которой находилось около 20 млн рублей. Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом костей черепа и ушибом головного мозга.

В МВД возбудили уголовное дело по статье "Разбой". В настоящий момент следствие выясняет личности нападавших.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве 35-летней женщины и ее ребенка в квартире дома, расположенного на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы.