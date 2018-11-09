Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-При Японии NHK Trophy
В японском городе Хиросима в пятницу, 9 ноября, стартовал розыгрыш очередного этапа серии турниров Гран-При по фигурному катанию - NHK Trophy. В состязаниях женщин в короткой программе первенствовала россиянка Елизавета Туктамышева.
Наша фигуристка набрала 76,17 балла. Позади россиянки Туктамышевой - две японские спортсменки. Второй стала Сатоко Мияхара - она проиграла минимальное колличество баллов россиянке, набрав от судей 76,08 балла. Третьей стала Маи Михара - 70,38 балла.
Шестое место у Алены Леоновой - 68,22 балла, а девятая - Мария Сотскова - 60,75 балла. Завтра, 10 ноября, фигуристки представят произвольную программу.
Напомним, что ранее Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-При в Канаде - Skate Canada. Она обошла Евгению Медведеву.