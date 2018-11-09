2018-11-09T11:54:14+03:00
Спорт

Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-При Японии NHK Trophy

Позади нашей фигуристки - две японские спортсменки
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments2
Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В японском городе Хиросима в пятницу, 9 ноября, стартовал розыгрыш очередного этапа серии турниров Гран-При по фигурному катанию - NHK Trophy. В состязаниях женщин в короткой программе первенствовала россиянка Елизавета Туктамышева.

Наша фигуристка набрала 76,17 балла. Позади россиянки Туктамышевой - две японские спортсменки. Второй стала Сатоко Мияхара - она проиграла минимальное колличество баллов россиянке, набрав от судей 76,08 балла. Третьей стала Маи Михара - 70,38 балла.

Шестое место у Алены Леоновой - 68,22 балла, а девятая - Мария Сотскова - 60,75 балла. Завтра, 10 ноября, фигуристки представят произвольную программу.

Напомним, что ранее Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-При в Канаде - Skate Canada. Она обошла Евгению Медведеву.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
Государственная дума во втором чтении одобрила бюджет на 2019-2021 годы
Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Соединенного Королевства
ЦБ назначил нового главу банковского надзора
Россиян ждёт сокращение зарплат
Премьер Японии планирует посетить Россию в начале 2019 года
Песков прокомментировал штраф The New Times
В Париже призвали Трампа «соблюдать приличия» после его высказываний о Франции
В Таиланде полностью запретят детские бои после смерти 13-летнего подростка
Китайские археологи нашли новую терракотовую армию
Организатор массовой драки на Хованском кладбище получил 11 лет колонии строго режима
Тутберидзе рассказала, как Загитова переживала свое взросление
Премьер Украины обвинил мэров в срыве отопительного сезона
Запуск автомагистрали М-11 перенесли на сентябрь 2019 года
МИД России приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа
Россия и Япония активизируют переговоры по мирному договору
Тимошенко назвала отсутствие теплоснабжения в украинских домах террором
В ЕС обеспокоены, что европейское оружие массово попадает к боевикам ИГ*
Бывший следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна нацелена на диалог с Россией
Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в домах
В Госдуму внесли законопроект о запрете клеток в зале суда
Орешкин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
В сети появилось видео жесткой посадки самолета в Пальма-де-Майорке