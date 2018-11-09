Военные России и Сирии освободили 19 заложников ИГ* в Пальмире

9 Нояб. 11:55 2018-11-09T11:55:57+03:00

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Российские и сирийские военные освободили из плена 18 заложников ИГ (запрещенная в России организация) к востоку от Пальмиры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тщательно подготовленная операция была проведена 8 ноября сирийскими военными при непосредственном руководстве российских офицеров Центра примирения враждующих сторон в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры. В результате предприятия удалось освободить 19 мирных жителей, которые находились в плену террористической группировки более трех месяцев.

По сообщениям ведомства, военнослужащие освободили 15 детей и 4 женщины народности друзов, которые были взяты в заложники в провинции Эс-Сувейда в июле 2018 года.

В настоящее время освобожденным предоставлена "вся необходимая помощь для скорейшего возвращения к мирной жизни"

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сирии поймали 14-летнюю уроженку Екатеринбурга, примкнувшую к "Исламскому Государству" четыре года назад.

ИГ* - запрещенная на территории РФ террористическая организация "Исламское Государство".