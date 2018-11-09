2018-11-09T11:57:20+03:00
Политика

Запретить зиму: Верховная рада предложила спастись от подорожания газа

Отказаться от холодов в шутку предложил депутат Виктор Пинзеник
Алена Басавина
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Верховная Рада хочет отказаться от зимыВерховная Рада хочет отказаться от зимыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник предложил необычный способ борьбы с подорожанием газа на Украине. Он предположил, что власти проще отменить зиму, чем бороться с повышением цен на газ.

Свою инициативу по введению моратория на зиму народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, такое предложение будет более реальным, чем предложенный депутатами запрет на увеличение стоимости голубого топлива.

«Может вместо моратория на увеличение цены газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газ не нужен. И на одежде сэкономим. Хотя можем кое-что и потерять, а именно - предмет горячих дебатов украинских политиков последних десятилетий», - написал политик.

Напомним, что с 1 ноября на Украине выросли цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

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