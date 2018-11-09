2018-11-09T12:27:24+03:00
В мире

Китай выразил протест против обвинений США о сетевом шпионаже и хищении

Хуа Чуньин уверена, что Пекину и Вашингтону следует действовать в едином ключе
Сакина НУРИЕВА
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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Фото: ТАСС/Артем ИвановПредставитель МИД КНР Хуа Чуньин. Фото: ТАСС/Артем Иванов
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КНР выразил протест после заявлений США о нарушении Китаем совместного соглашения об обеспечении кибербезопасности и отказа от сетевого шпионажа. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В Пекине заявили, что американская сторона не опирается на реальные факты.

"Мы выражаем по этому поводу решительный протест", - сказала Хуа Чуньин в ходе брифинга. Она отметила, что у Китая и США есть общие интересы в области поддержания сетевой безопасности, в 2018 году страны провели эффективное взаимодействие по договоренностям, достигнутым в 2015 году.

Представитель китайского МИД считает, что США должны воздержаться от любых подобных необоснованных обвинений. Пекину и Вашингтону следует действовать в едином ключе в данном направлении.

Напомним, в октябре текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «угрожает» выборам в США больше, чем Россия. Он заявил, что Пекин приложил руку к хакерским атакам во время американских выборов президента в 2016 году.

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