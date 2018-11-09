У Сбербанка появится новая штаб-квартира в районе «Москва-Сити»
Сбербанк откроет новую штаб-квартиру в районе «Москва-Сити». Новый офисный комплекс позволит объединить подразделения банка в одном месте.
По данным пресс-службы, банк уже подписал соглашение с «Международным центром» на покупку помещений.
"Сбербанк и компания "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. кв. м, расположенного на ул. Кульнева, напротив ММДЦ "Москва-Сити", - сообщает банк.
Известно, что приобретенный комплекс состоит из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) еще не достроены.
Выбор в пользу комплекса на ул. Кульнева пал из-за удобного местоположения, развитой инфраструктуры, транспортной доступности и выгодных ценовых условий.
По словам заместителя председателя правительства ПАО Сбербанк Станислава Кузнецов, приобретение зданий с учетом уже используемых бизнес-центров «Президент Плаза» и «Поклонка Плаза» позволит создать единую штаб-квартиру — так называемый Сбербанк-Сити.