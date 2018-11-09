2018-11-09T12:20:20+03:00
Авто

В России внедряют свою методику краш-тестов для авто

В планах испытания для грузовиков, автобусов и троллебуйсов
Ася РОМАНЧУК
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В России планируют разработать свою систему краш-тестаВ России планируют разработать свою систему краш-тестаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В России планируют внедрить собственную систему краш-тестов (как говорят, для повышения безопасности и конкурентоспособности отечественных авто). Называться она будет RuNCAP. Разработкой уже занялись специалисты Минпромторга России и автомобильного института НАМИ.

- Мы не будем копировать чужие проекты, но за основу все-таки возьмем зарубежный опыт, к примеру, Euro NCAP, - рассказал газете «Известия» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. В планах и цифровые испытания, этот вопрос уже обсуждается с экспертами НАМИ.

В числе обязательных испытаний: варианты фронтального удара о жесткий барьер (причем требования будут выше, чем в европейских системах - при скорости 64 км/ч, а перекрытие — 30-35%, или с использованием недеформируемого барьера), боковой удар и удар тележкой. Будут испытывать и системы безопасности.

Поговаривают и о том, чтобы проводить краш-тесты для общественного транспорта. В России много аварий с участием автобусов, грузовиков, и вопрос очень актуальный.

Но все это в перспективе. Пока определились лишь с тем, что испытания будут проходить на базе института НАМИ. Теперь надо определить направления развития этой базы и найти финансы для этого.

- Думаю, что на это потребуется минимум 3–5 лет, - уточнил Алексей Абрамов.

Сайт kp.ru рассказывал, что 4-летней девочке позволили провести краш-тест Volvo.

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