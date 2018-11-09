Депутат Милонов заявил, что Ефремов стал «помогать злу»

9 Нояб. 12:48 2018-11-09T12:48:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Михаил Ефремов в последнее время снискал не самую завидную славу у россиян. Некогда любимый актер вдруг стал негативно высказываться о России, чем навлек на себя гнев не только простых людей, но и известных личностей.

Прозвучало предложение лишить Ефремова звания «Заслуженный артист России», но пока эта идея не нашла отклика в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Владимир Бортко выступил против, его поддерживает коллега – член комитет по международным делам Виталий Милонов.

- Это будет выглядеть по-советски. Звание Ефремову давали за то, что он хороший артист. Давали не сегодня, так что отбирать тоже не стоит. Но его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему. Ефремов талантливый актер, но он обратил свой талант, чтобы помогать злу, как мне кажется, — сказал Милонов.

Депутат уверен, что звание заслуженного артиста будет напоминать Михаилу Ефремову о том, что раньше он собирал полные залы и был любимцем публики, а сейчас мало кто из россиян пойдет на его спектакли.

- Все-таки Родина есть Родина.И так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все «уроды» и «ватники», а я тут один хороший, — это нехорошо. Мне его жалко, - цитирует слова Милонова ФАН.