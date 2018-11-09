2018-11-09T12:48:20+03:00
Политика

Депутат Милонов заявил, что Ефремов стал «помогать злу»

Но лишать артиста звания не стоит, убежден народный избранник
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments197
Михаила Ефремова предлагают лишить звания "Заслуженного артиста России"Михаила Ефремова предлагают лишить звания "Заслуженного артиста России"Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Михаил Ефремов в последнее время снискал не самую завидную славу у россиян. Некогда любимый актер вдруг стал негативно высказываться о России, чем навлек на себя гнев не только простых людей, но и известных личностей.

Прозвучало предложение лишить Ефремова звания «Заслуженный артист России», но пока эта идея не нашла отклика в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Владимир Бортко выступил против, его поддерживает коллега – член комитет по международным делам Виталий Милонов.

- Это будет выглядеть по-советски. Звание Ефремову давали за то, что он хороший артист. Давали не сегодня, так что отбирать тоже не стоит. Но его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему. Ефремов талантливый актер, но он обратил свой талант, чтобы помогать злу, как мне кажется, — сказал Милонов.

Депутат уверен, что звание заслуженного артиста будет напоминать Михаилу Ефремову о том, что раньше он собирал полные залы и был любимцем публики, а сейчас мало кто из россиян пойдет на его спектакли.

- Все-таки Родина есть Родина.И так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все «уроды» и «ватники», а я тут один хороший, — это нехорошо. Мне его жалко, - цитирует слова Милонова ФАН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
Государственная дума во втором чтении одобрила бюджет на 2019-2021 годы
Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Соединенного Королевства
ЦБ назначил нового главу банковского надзора
Россиян ждёт сокращение зарплат
Премьер Японии планирует посетить Россию в начале 2019 года
Песков прокомментировал штраф The New Times
В Париже призвали Трампа «соблюдать приличия» после его высказываний о Франции
В Таиланде полностью запретят детские бои после смерти 13-летнего подростка
Китайские археологи нашли новую терракотовую армию
Организатор массовой драки на Хованском кладбище получил 11 лет колонии строго режима
Тутберидзе рассказала, как Загитова переживала свое взросление
Премьер Украины обвинил мэров в срыве отопительного сезона
Запуск автомагистрали М-11 перенесли на сентябрь 2019 года
МИД России приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа
Россия и Япония активизируют переговоры по мирному договору
Тимошенко назвала отсутствие теплоснабжения в украинских домах террором
В ЕС обеспокоены, что европейское оружие массово попадает к боевикам ИГ*
Бывший следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна нацелена на диалог с Россией
Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в домах
В Госдуму внесли законопроект о запрете клеток в зале суда
Орешкин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
В сети появилось видео жесткой посадки самолета в Пальма-де-Майорке