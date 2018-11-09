Президент поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову
Глава государства поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Уважаемая Александра Николаевна! Примите сердечные поздравления с Днём рождения. Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны», - написал Владимир Путин.
По словам президента, замечательные песни Пахмутовой по праву являются национальным состоянием. Композитору он пожелал здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Напомним, что Александра Пахмутова — советский и российский композитор. Автор более 400 песен. Имеет звания Героя Социалистического труда и Народной артистки СССР.