Президент поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову

9 Нояб. 13:29 2018-11-09T13:29:12+03:00

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Глава государства поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемая Александра Николаевна! Примите сердечные поздравления с Днём рождения. Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны», - написал Владимир Путин.

По словам президента, замечательные песни Пахмутовой по праву являются национальным состоянием. Композитору он пожелал здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Напомним, что Александра Пахмутова — советский и российский композитор. Автор более 400 песен. Имеет звания Героя Социалистического труда и Народной артистки СССР.