Лавров: Россия приветствует решение ряда стран об отзыве признания независимости Косова

9 Нояб. 14:21 2018-11-09T14:21:17+03:00

По словам главы МИД РФ, тот факт, что государства пересматривают свою позицию по этому вопросу, является проявлением ответственного подхода

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 9 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Коморских Островов Суефом Мохамедом аль-Амином, заявил, что Россия приветствует решение ряда стран отозвать признание независимости Косова. Это, по словам дипломата, является «проявлением ответственного подхода, опирающегося на нормы международного права».

«Мы приветствуем этот шаг Коморских Островов (отзыв признания независимости Косова). Тот факт, что страны пересматривают свою позицию о признании Косова, отзывают его или не хотят принимать решение о таком признании, является проявлением ответственного подхода, опирающегося на нормы международного права», - сказал Лавров.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что любые дальнейшие шаги по урегулированию ситуации должны основываться на резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН, в которой зафиксирована территориальная принадлежность Косово Сербии. «Россия будет и впредь настойчиво добиваться выполнения тех решений, которые принял СБ ООН», - приводит слова Сергея Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно сразу две страны отозвали признание независимости Косово. Это Коморские острова и Гренада. В связи с этим Запад даже потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность.