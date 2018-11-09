2018-11-09T14:34:31+03:00
Общество

Российские ученые придумали, как предотвратить обледенение самолетов

Запатентован новый способ расчета опасности обледенения, которое наступает в полете
Ася РОМАНЧУК
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Российские ученые придумали, как предотвратить обледенение самолетовРоссийские ученые придумали, как предотвратить обледенение самолетовФото: Алина НИЗАМОВА
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Российские ученые придумали, как предотвратить ЧП, связанные с обледенением самолетов.

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО, ICAO) 11% всех авиакатастроф происходит именно по этой причине.

Из-за этого произошла трагедия под Москвой, когда упал лайнер «Саратовских авиалиний» и погибли 65 человек.

Так вот ученые Института прикладной астрономии РАН и их коллеги из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН запатентовали способ расчета опасности обледенения воздушных судов. К слову, такой технологии в мире еще нет.

В чем ее суть? Для расчетов используют два прибора - температурный профилемер и радиометр водяного пара. Первый измеряет температура на разных высотах, второй (название говорит само за себя) рассчитывает, как ведет себя водяной пар.

- Мы протестировали технологию в Томске. Сравнили наши прогнозы по расчетам приборов с реальными данными - совпадение более 99%, - говорит старший научный сотрудник ИМКЭС СО РАН Александр Шелехов.

Новая технология запатентована. По словам инициатора разработки технологии, завотделением радиоастрономических наблюдений ИПА РАН Геннадия Ильина, такой способ не только повысит безопасность полетов, но и позволит рационально использовать реагенты, которыми сегодня обрабатывают самолеты перед каждым рейсом, сообщает газета "Известия".

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