Лавров отреагировал на обвинения Австрии в шпионаже

9 Нояб. 14:57 2018-11-09T14:57:09+03:00

Как заметил глава МИД РФ, в последнее время западные партнеры все чаще прибегают не к традиционной дипломатии, а к «мегафонной»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал шпионский скандал в Австрии. В частности, он заверил, что ему ничего не известно об отставном полковнике австрийской армии, которого Вена заподозрила в «шпионаже в пользу России».

Также руководитель российского внешнеполитического ведомства признался, что «неприятно удивлен» отсутствием запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации. Дело в том, что нормы международного общения предполагают запрос объяснений партнеров напрямую. В связи с этим Лавров раскритиковал европейцев за то, что они в последнее время все чаще прибегают к «мегафонной дипломатии».

«К сожалению, в последнее время наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к мегафонной, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно», - приводит слова министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее австрийские власти сообщили о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил из Зальцбурга, который, по их мнению, больше 20 лет работал на российские спецслужбы. Как считают в Вене, он якобы собирал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах и высокопоставленных военных.