2018-11-09T15:20:52+03:00
Общество

К концу недели в столице может наступить настоящая зима

Синоптики прогнозируют, что к 13 ноября выпадет снег
Ася РОМАНЧУК
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Скоро в Москве пойдет снегСкоро в Москве пойдет снегФото: Евгения ГУСЕВА
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Осень 2018 года порадовала россиян отличной погодой. В столичном регионе до сих пор держится плюсовая температура, даже в ночные часы столбик термометра не опускается ниже ноля.

Но всему приходи конец, совсем скоро зима вступит в свои права. Уже к концу этой недели синоптики прогнозируют похолодание. А со вторника, 13 ноября, может лечь снег.

- В ночь на воскресенье,11 ноября ударят морозы до 2-7 градусов. А в понедельник и дневная температура будет не выше нуля, - рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Выходные будут омрачены небольшими осадками, а в начале следующей недели с запада придут снежные тучи.

Осадки будут не сильно интенсивными, но за счет минусовых температур, которые будут держаться постоянно, снег не будет таять.

Но не стоит расстраиваться. Спустя неделю температура снова будет подниматься и перейдет в плюсовые значения.

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