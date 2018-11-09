Следствие предъявило обвинение московскому подростку с бомбой

9 Нояб. 15:21 2018-11-09T15:21:57+03:00

Школьнику грозит до 12 лет тюрьмы за незаконное хранение и изготовление взрывчатки

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В пятницу, 9 ноября, стало известно о том, что 14-летнему подростку, арестованному ранее в Москве по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), предъявили обвинение.

Как заявил журналистам источник, близкий к следствию, школьника обвинили в незаконном хранении взрывчатки и незаконном изготовлении взрывных устройств. «Сегодня в присутствии адвоката, законного представителя и педагога мальчика следователи предъявили подозреваемому обвинение по тем же составам преступления, по которым было возбуждено уголовное дело», - сказал собеседник ТАСС.

Также источник уточнил, что в ближайшее время будут назначены экспертизы и очные ставки обвиняемого со свидетелями, которые дали показания в его отношении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14-летнего московского школьника задержали 2 ноября. Как выяснилось, он общался с 17-летним радикалом Михаилом Жлобицким, который незадолго до этого подорвал себя в здании управления ФСБ в Архангельске. Во время обыска в квартире, где проживал подросток, правоохранители нашли детали взрывного устройства. А вскоре в отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям - «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление взрывных устройств».