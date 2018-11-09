2018-11-09T15:37:09+03:00
Общество

Стало известно, кто в России доволен своей профессией

Сменить место работы не хотят архитекторы, спортивные тренеры и программисты
Алена Басавина
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Архитекторы, тренеры и программисты остаются преданны своему делу уже не первый годАрхитекторы, тренеры и программисты остаются преданны своему делу уже не первый годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Портал по поиску работы Superjob опубликовал результаты опроса об отношении россиян к своей профессии. Респондентам задавали всего один вопрос: «Если бы вы могли выбирать профессию снова, вы бы опять выбрали свою специальность?»

Оказалось, что большинство архитекторов (81%), тренеров (80%) и разработчиков (78%) выбрали бы свою профессию вновь, если бы им предоставился шанс еще раз принять карьерное решение.

Также в числе довольных своей профессией оказались психологи (77%), сметчики (73%) и врачи (73%). Осваивать другое ремесло не стали бы и дизайнеры (70%), парикмахеры (70%), и медицинские сестры (64%).

Согласно исследованию, за последние 4 года проведения опроса тройка лидеров не меняется. Архитекторы, тренеры и программисты остаются преданными своему делу. Снижение удовлетворенности своим делом наблюдается у аналитиков, поваров, маркетологов и журналистов.

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