Стало известно, кто в России доволен своей профессией

9 Нояб. 15:37 2018-11-09T15:37:09+03:00

Архитекторы, тренеры и программисты остаются преданны своему делу уже не первый год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Портал по поиску работы Superjob опубликовал результаты опроса об отношении россиян к своей профессии. Респондентам задавали всего один вопрос: «Если бы вы могли выбирать профессию снова, вы бы опять выбрали свою специальность?»

Оказалось, что большинство архитекторов (81%), тренеров (80%) и разработчиков (78%) выбрали бы свою профессию вновь, если бы им предоставился шанс еще раз принять карьерное решение.

Также в числе довольных своей профессией оказались психологи (77%), сметчики (73%) и врачи (73%). Осваивать другое ремесло не стали бы и дизайнеры (70%), парикмахеры (70%), и медицинские сестры (64%).

Согласно исследованию, за последние 4 года проведения опроса тройка лидеров не меняется. Архитекторы, тренеры и программисты остаются преданными своему делу. Снижение удовлетворенности своим делом наблюдается у аналитиков, поваров, маркетологов и журналистов.