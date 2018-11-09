2018-11-09T15:51:00+03:00
Экономика

Банкоматы начнут распознавать клиентов по глазам

Новинка будет запущена уже в 2019 году
Ася РОМАНЧУК
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Банкоматы научат узнавать клиента по глазамБанкоматы научат узнавать клиента по глазамФото: Евгения ГУСЕВА
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До чего дошел прогресс: банкоматы научились распознавать клиента по… глазам. Да-да. Еще недавно мы учились пользоваться банковскими карточками, а сегодня российские банки уже тестируют новую технологию - распознания лиц терминалами.

Первыми новую технологию намерены ввести в Тинькофф-банке и Сбербанке. К слову, последний установил такой банкомат поставил еще в прошлом году. Второй запустит услугу в 2019-м.

Пока технология будет действовать как способ дополнительной защиты клиента. Банкомат распознает человека по лицу, и не позволит преступнику снять деньги с чужой карты. Но полностью отказываться от карт не будут. Ведь система может дать сбой: например, если будут похожие люди или близнецы.

Плюс потребуются немалые вложения: в терминалы надо установить устройство для считывания биометрической информации и единую систему проверки лица клиента. По оценкам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, на переоборудование одного АТМ для понадобится $500–1000. Но будущее не за горами, сообщает газета "Известия".

Говорят, уже в недалеком будущем планируют, что при помощи верификации личности люди смогут совершать операции без карты. В Китае такая технология уже используется. Система идентификация по лицу действует и на острове Макао (у держателей карт Union Pay).

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