Банкоматы начнут распознавать клиентов по глазам

9 Нояб. 15:51 2018-11-09T15:51:00+03:00

Новинка будет запущена уже в 2019 году

Изменить размер текста: A A

До чего дошел прогресс: банкоматы научились распознавать клиента по… глазам. Да-да. Еще недавно мы учились пользоваться банковскими карточками, а сегодня российские банки уже тестируют новую технологию - распознания лиц терминалами.

Первыми новую технологию намерены ввести в Тинькофф-банке и Сбербанке. К слову, последний установил такой банкомат поставил еще в прошлом году. Второй запустит услугу в 2019-м.

Пока технология будет действовать как способ дополнительной защиты клиента. Банкомат распознает человека по лицу, и не позволит преступнику снять деньги с чужой карты. Но полностью отказываться от карт не будут. Ведь система может дать сбой: например, если будут похожие люди или близнецы.

Плюс потребуются немалые вложения: в терминалы надо установить устройство для считывания биометрической информации и единую систему проверки лица клиента. По оценкам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, на переоборудование одного АТМ для понадобится $500–1000. Но будущее не за горами, сообщает газета "Известия".

Говорят, уже в недалеком будущем планируют, что при помощи верификации личности люди смогут совершать операции без карты. В Китае такая технология уже используется. Система идентификация по лицу действует и на острове Макао (у держателей карт Union Pay).