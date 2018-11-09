В Следственном комитете озвучили средние суммы взяток в России

9 Нояб. 16:01 2018-11-09T16:01:46+03:00

В СК озчучили средние суммы взяток в России Фото: "КП" Архив

За 2018 год правоохранительные органы выявили более 2,5 тысяч преступлений, связанных с получением и дачей взяток

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет назвал средние суммы взяток, выявленных в ходе расследования уголовных дел.

"Средняя сумма дачи взятки (ст. 291 УК России) составила 434 тыс. рублей, в особо крупном размере - в пределах 11 млн рублей. Средняя сумма мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК России) - 2 715 рублей", - сообщили в пресс-службу Следственного комитета РФ.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2018 года из 4215 лиц, пойманных в коррупции и взяточничестве, 1536 лиц являются должностными, в том числе занимающими должности в правоохранительных органах.

Всего в 2018 году Следственный комитет расследовал 1440 преступлений, связанных с получением взяток и 1174 с дачей взяток.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что председатель Следственного комитета временно отстранил руководителя ведомства в Приморье Сергея Грызыхина из-за низких показателей работы регионального следственного органа.