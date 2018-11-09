Продукция 25 предприятий Вологодской области удостоена звания «100 лучших товаров России»

9 Нояб. 15:57 2018-11-09T15:57:30+03:00

Вологодская область более 20 лет является постоянным участником этой программы и показывает хорошие результаты

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В 2018 году по результатам конкурса область заняла третье место среди регионов СЗФО по количеству товаров и услуг, выставленных на федеральный этап.

В этом году звание «100 лучших товаров России» получила конкурсная продукция 25 предприятий Вологодской области. Вологодские изделия завоевали 11 званий «Лауреат» Конкурса, 21 звание «Дипломант» Конкурса. Статус «НОВИНКА» получили 7 товаров. Наивысшая награда конкурса - звание «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ» - присвоена молокоперерабатывающему предприятию за мороженое «Вологодский пломбир».

Дипломами были отмечены хлеб и хрустящие отруби, мармелад и джемы из лесных ягод, творог, минеральная и питьевая вода, которую выпускают вологодские предприятия пищевой промышленности. Также дипломантами стали череповецкие спички и вологодские оптические прицелы. А целый ряд учебных заведений и детских садов были отмечены как заведения, реализующие учебные программы на самом качественном уровне.