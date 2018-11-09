ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в Австралии

9 Нояб. 16:09 2018-11-10T08:12:51+03:00

Террорист решился на атаку в ответ на призыв своего лидера Фото: скриншот с видео

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Международная исламистская организация ИГИЛ, запрещенная в России, взяла на себя ответственность за теракт в Мельбурне. Об этом боевики заявили в сети.

Как передает международное агентство Associated Press, атаковать Австралию террорист решил в ответ на призыв своего лидера устраивать нападения в странах, входящих в международную коалицию по антитеррористической деятельности в Сирии и Ираке.

Напомним, ранее в Мельбурне неизвестный врезался на машине в торговый центр. После он стал нападать на прохожих и полицейских с ножом. В результате несколько людей, в том числе и преступник, получили ранения. Нападавший скончался в больнице.

Известно, что личность преступника уже установлена. Он принадлежал к сомалийской диаспоре. Один из его родственников ранее был арестован в связи с террористической деятельностью.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".