Губернатор Александр Моор: Казахстан - один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области

9 Нояб. 16:18 2018-11-09T16:18:27+03:00

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Тюменская область будет расширять партнерство с Казахстаном в сфере экономики, сельского хозяйства, логистики, здравоохранения и туризма. Об этом глава региона Александр Моор рассказал журналистам в Петропавловске на XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тюменскую область объединяет с республикой общая граница, и сегодня Казахстан является одним из основных внешнеторговых партнеров региона.

- По итогам прошлого года наш торговый оборот составил более 112 миллионов долларов США, по сравнению с 2016 годом он вырос в 1,6 раза, - рассказал Александр Моор. - При этом мы отмечаем позитивную динамику не только в торгово-экономической сфере и в агропромышленном комплексе, мы поддерживаем и развиваем наши давние связи в образовании, здравоохранении и культуре.

В Тюменской области работает как минимум 12 компаний с совместным российско-казахстанским уставным капиталом. По словам главы региона, их число будет расти - Тюмень открыта для инвестиций и сотрудничества.