В Марселе срочно эвакуируют несколько домов

9 Нояб. 16:21 2018-11-09T16:21:15+03:00

В понедельник рядом с ними обрушились три жилых дома

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Несколько домов в Марселе, которые располагаются недалеко от трех обрушившихся в понедельник зданий, эвакуируют в целях предосторожности.

Три жилых дома обрушились утром пятого ноября в районе Буш-дю-Рон. Один из них находился в аварийном состоянии, его жильцы были заранее выселены. Однако в полиции Марселя отметили, что внутри ветхого здания могли находиться люди, устроившие себе временный приют в опустевшем доме. В другом здании на четырех этажах располагалось 12 квартир, и все они были заселены.

По последним данным полиции Марселя, семь человек стали жертвами обрушения. На месте аварии до сих пор работают более 40 спасателей, ведутся поиски других пропавших.

Эксперты потребовали провести превентивную эвакуацию нескольких зданий, расположенных рядом с местом трагедии". "Речь идет о мерах предосторожности",-прокомментировали полицейские каналу BFMTV.