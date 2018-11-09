Минобразования может приблизить школьные учебники к реальной жизни

9 Нояб. 16:20 2018-11-09T16:20:08+03:00

Вместо яблок дети будут считать проценты по кредиту и писать эссе на тему толерантности к мигрантам

Изменить размер текста: A A

Школьные ученики могут измениться. Министерство образования может сделать их более приближенными к реальной жизни.

Если в ведомстве примут предложения Российской академии образования, то корректировки в образовательные программы начнут вносить уже в 2019 году.

Первыми будут протестированы ученики средних классов, их предлагают проверить на «функциональную грамотность», то есть умение на практике применять полученные знания.

Учащимся школ будут предлагать решать задачки не про Машу и Петю, которые делят яблоки, а вычислять проценты по кредитам. На занятиях по обществознанию - написать эссе на тему толерантности к мигрантам, а на химии выяснять почему поднимается тесто.

Адаптация образовательно программы под новые стандарты должна пройти с 2019 по 2024 годы, сообщает газета «Известия».

В Минпросвещения не спешат комментировать данное предложение, отмечая, что нужно всесторонне изучить данную инициативу.

Кстати, многие эксперты уверены, что существующая российская система образования недолговечна, если ее не реформировать, то проживет она не более пяти лет.