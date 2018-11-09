Подозреваемому в шпионаже отставному австрийскому офицеру грозит до 10 лет тюрьмы

9 Нояб. 16:23 2018-11-09T16:23:59+03:00

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В прокуратуре Зальцбурга заявили, что в настоящее время проверяют выдвинутое Минобороны Австрии обвинение против 70-летнего отставного офицера, который, как считают в Вене, якобы работал на российские спецслужбы. Причем, как отметили в надзорном ведомстве, в случае подтверждения подозрений в разглашении государственной тайны военному пенсионеру может грозить до 10 лет тюрьмы.

«Предметом разбирательства стало обвинение в отношении 70-летнего отставного офицера из Зальцбурга, согласно которому он передавал документы иностранной разведке. Прокуратура проверяет это обвинение в части преступления о разглашении государственных тайн», - сказал представитель прокуратуры ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 9 ноября, появилась информация о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил из Зальцбурга, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. А чуть позже задержание бывшего офицера подтвердили в Минобороны Австрии. После этого в МИД республики вызвали представителя России, а австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила свой визит в нашу страну.