Владимир Путин откроет памятник Тургеневу
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 200-летию Ивана Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Известно, что 10 ноября глава государства откроет памятник писателю. А также посетит «Дом-музей Тургенева» на Остоженке, в котором завершена реконструкция.
Также в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Владимир Путин поедет в Московский университет МВД России имени Кикотя.
"10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел Владимир Путин посетит Московский университет МВД России имени Кикотя, где осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и пообщается с курсантами", - сообщает пресс-служба.