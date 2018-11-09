Владимир Путин откроет памятник Тургеневу

9 Нояб. 16:30 2018-11-09T19:16:50+03:00

Владимир Путин заедет в Дом-музей Тургенева и Московской университет МВД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава государства также осмотрит «Дом-музей Тургенева» на Остоженке

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Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 200-летию Ивана Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что 10 ноября глава государства откроет памятник писателю. А также посетит «Дом-музей Тургенева» на Остоженке, в котором завершена реконструкция.

Также в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Владимир Путин поедет в Московский университет МВД России имени Кикотя.

"10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел Владимир Путин посетит Московский университет МВД России имени Кикотя, где осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и пообщается с курсантами", - сообщает пресс-служба.