В России начали падать цены на подержанные люксовые автомобили

9 Нояб. 16:41 2018-11-09T16:41:03+03:00

В среднем падение составляет от 7 до 30%

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Цены на автомобили представительского класса в России начали заметно снижаться. По данным исследования частных объявлений, проведенных компанией «Авито», снижение цен составило от 7 до 30%, в зависимости от модели.

Эксперты уже объяснили, что падение связано с ухудшением финансового состояния россиян.

Лидерство по снижению держит Mercedes-Benz S-class. Средняя цена подержанного авто сейчас не превышает психологическую отметку в 1 миллион рублей и составляет 955 тыс. рублей. Для сравнения в прошлом году стоимость аналогичной машины составляла 1,17 млн.рублей – снижение 19%.

Второе место у BMW 7-Series, за нее сейчас просят 1,15 млн рублей, что на 8% ниже по сравнению с прошлым годом.

Третья строчка у седана Audi A8, за год его стоимость упала на 29% до 712 тыс. рублей, сообщает газета «Известия».

В первую пятерку вошли так же Lexus LS со снижением на 7%, до 980 тыс. рублей и седан S-class AMG Mercedes-Benz - 15% - 2,56 млн рублей.