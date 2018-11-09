Посол Австрии прибыл в МИД России

9 Нояб. 16:48 2018-11-09T16:48:04+03:00

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В пятницу, 9 ноября, посол Австрии в России Йоханнес Айгнер прибыл в здание министерства иностранных дел РФ, расположенное на Смоленской площади в Москве.

Стоит отметить, что представителя республики вызвали в дипведомство из-за заявлений Вены о якобы шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу России. Причем, как ранее уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, наши дипломаты намерены разъяснить послу, «какими методами нужно действовать, если у Вены возникают какие-то вопросы к Москве».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 9 ноября, Минобороны Австрии обвинило 70-летнего отставного полковника вооруженных сил республики в разглашении государственной тайны. Как заявили в военном ведомстве этой страны, мужчина якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. После этого в МИД Австрии вызвали представителя России, а австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила свой визит в нашу страну.