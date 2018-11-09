ЕС отметил замедлением темпов борьбы с коррупцией на Украине

9 Нояб. 17:01 2018-11-09T17:01:57+03:00

Между тем, как считают в Евросоюзе, откат в этой сфере недопустим

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В пятницу, 9 ноября, Еврокомиссия (ЕК) обнародовала ежегодный доклад о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В частности, в нем отмечается замедление темпов реализации реформ в незалежной в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией. При этом в документе подчеркивается, что откат в антикоррупционной сфере недопустим.

Между тем в ЕС заметили, что за последний год Киев «добился прогресса в ряде важных областей». «Но еще предстоит провести ряд реформ, в частности, в судебной системе и борьбе с коррупцией, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами соглашения об ассоциации с ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли», - говорится в отчете, опубликованном на сайте ЕК.

Также в докладе утверждается, что в настоящее время Киеву «очень важно сохранить импульс реформ и сделать эти изменения необратимыми».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом в июне 2014 года. А в сентябре 2016 года этот документ вступил в полную силу.