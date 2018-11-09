Появились первые кадры с места взрывов в Киеве

9 Нояб. 17:05 2018-11-09T17:38:02+03:00

Первые кадры с места взрывов в Киеве. ФОТО: стоп-кадр с видео

Взрывное устройство сработало во время митинга против незаконного строительства многоэтажки

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В Сети появились первые кадры, записанные после взрывов в Киеве. Взрывное устройство сработало во время митинга. Люди протестовали против незаконного строительства многоэтажки.

Запись, сделанную очевидцами, выложили в интернет.

Сейчас на месте работают оперативные службы, место ЧП оцеплено. Пока не сообщается есть ли погибшие или пострадавшие.

Видео поможет правоохранительным органам разобраться в ситуации.

Взрывы прогремели вечером 9 ноября на Андреевском спуске, где протестующие пытались добиться справедливости. По информации украинского телеканала «Громадське», сработало три взрывных устройства, которые бросили в толпу неизвестны.

Сразу после случившегося в полиции заявили, что никаких взрывов не было, просто кто-то бросил петарды, а за счет эха создалось впечатление, что взорвалась бомба, сообщает газета «Известия».