Появились первые кадры с места взрывов в Киеве
В Сети появились первые кадры, записанные после взрывов в Киеве. Взрывное устройство сработало во время митинга. Люди протестовали против незаконного строительства многоэтажки.
Запись, сделанную очевидцами, выложили в интернет.
Сейчас на месте работают оперативные службы, место ЧП оцеплено. Пока не сообщается есть ли погибшие или пострадавшие.
Видео поможет правоохранительным органам разобраться в ситуации.
Взрывы прогремели вечером 9 ноября на Андреевском спуске, где протестующие пытались добиться справедливости. По информации украинского телеканала «Громадське», сработало три взрывных устройства, которые бросили в толпу неизвестны.
Сразу после случившегося в полиции заявили, что никаких взрывов не было, просто кто-то бросил петарды, а за счет эха создалось впечатление, что взорвалась бомба, сообщает газета «Известия».