Владимир Путин намерен посетить Сербию

9 Нояб. 17:09 2018-11-09T17:09:00+03:00

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Президент России Владимир Путин планирует посетить Сербию. Поездку анонсировал вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

"Рассматриваем сегодняшние переговоры как важный этап в подготовке к намеченному на январь следующего года визиту в Сербию президента РФ Владимира Путина", - пояснил вице-премьер в разговоре с коллегами.

По словам главы МИД Сербии Дачича, российский лидер нанесет визит в Сербию в середине января. Точные даты поездки еще обсуждаются.

"Визит господина президента Путина в Сербию планируется в середине января. О конкретных сроках мы сейчас и не можем говорить, пока это все не будет согласовано подробно между двумя сторонами", - приводит ТАСС слова Дачича.

Известно, что политики хотят обсудить вопросы российско-сербского сотрудничества в энергетике, транспорте, инфраструктуре, промышленности и мирного использования атомной энергетики.