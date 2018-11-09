ФАС направила в Минэнерго подписанный проект соглашения о ценах на топливо

9 Нояб. 17:24 2018-11-09T17:24:42+03:00

Ситуация с ценами на бензин обострилась второй раз за год Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно этому документу, нефтяники должны зафиксировать цены на бензин и дизель до конца 2018 года на уровне июня

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В пятницу, 9 ноября, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в министерство энергетики РФ подписанный со своей стороны проект соглашения о стабилизации цен на топливо.

«ФАС России направила подготовленную и подписанную со своей стороны версию проекта соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в Минэнерго», - сказал замглавы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 7 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает министерство энергетики и ФАС заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо. Причем ранее нефтяники уже согласились на «сделку» с властями, согласно которой они должны зафиксировать цены на бензин и дизель до конца этого года на уровне июня.