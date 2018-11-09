2018-11-09T17:37:50+03:00
Политика

В Эстонии военные документы 5 лет хранились в общем доступе

Любой желающий мог посмотреть подробную информацию о военнослужащих и их службе
Алена Басавина
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В Эстонской армии произошла утечка данныхВ Эстонской армии произошла утечка данныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эстонская армия зафиксировала утечку данных, предназначенных для внутреннего пользования. Документы хранились в сети в свободном доступе около 5 лет.

На военную документацию обратили внимание эстонские журналисты. Они выяснили, что в регистр документов под названием Saurus может зайти любой желающий.

Прочитать в нем можно было сотни объяснительных рапортов, составленных солдатами и командованием. Также в документах было указано, кто какую информацию передавал офицерам.

К примеру, один из «срочников» однажды доложил руководству, что его сослуживец употребляет марихуану. Часть данных содержала полное описание личности служащих.

По данным Интерфакса, одного солдата начальство назвало в отчете ленивым и невменяемым за неподчинение приказу перестать есть ложкой из общей посуды.

Известно, что на сайте регистра уже закрыт для общего пользования раздел Saurus, однако в поисковой системе Google выдержки можно найти до сих пор. Инспекция по защите данных Эстонии уже начала проверку по факту утечки.

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